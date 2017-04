Rijkswaterstaat wil de transitie naar een circulaire economie in Nederland versnellen. Daarom start de organisatie een grote aanbesteding om 100.000 werkplekken circulair in te richten.

Dat meldt Rijkswaterstaat in een persbericht. Voor deze aanbesteding is Rijkswaterstaat op zoek naar een potentiële partner om binnen een periode van tien jaar te werken aan de circulaire transitie. In juli van dit jaar vindt de gunning van de circulaire aanbesteding plaats.

Het contract bestaat voor een groot deel uit diensten in plaats van producten, meldt Rijkswaterstaat. De partij die de aanbesteding wordt gegund, is verantwoordelijk voor onder andere het repareren en opknappen van kantoormeubilair.

Miljoenenbesparing

Met de circulaire inkoop van kantoormeubilair verwacht Rijkswaterstaat jaarlijks enkele miljoenen te besparen ten opzichte van de aanschaf van nieuw meubilair. Uit eerdere berekening van Rijkswaterstaat bleek dat de circulaire inkoop van kantoormeubilair een besparing van € 2 mln tot € 3 mln oplevert. Wanneer de circulaire inkoop van kantoorinrichting voor alle rijksdiensten van toepassing is, is de geschatte kostenbesparing € 8 mln tot € 11 mln.

Bij de aanbesteding voor de circulaire inkoop let Rijkswaterstaat op het zo min mogelijk gebruik van nieuw materiaal. Wanneer het nodig is om kantoormeubilair te repareren of vervangen, wil de Rijksdienst eerst kijken naar materiaal dat al in omloop is, zowel binnen als buiten de organisatie.

Volledig circulair werken

“Nog niet eerder is er in Nederland zo’n grote circulaire aanbesteding op de markt gezet”, zegt Sabine van der Leij, categoriemanager bij Rijkswaterstaat, in het persbericht. “Ook voor marktpartijen vraagt dit een andere manier van denken. We hopen een goede partner te vinden om ervoor te zorgen dat Nederland ook voor toekomstige generaties een schone, groene en veilige plek is om te leven.”

Verder houdt de rijksdienst rekening met milieu-eisen, waardoor bestaand kantoormeubilair optimaal wordt hergebruikt. De aanbesteding voor circulaire kantoorinrichting draagt bij aan de ambitie van de overheidsinstelling om in 2030 volledig circulair te werken.

