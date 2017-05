Een joint venture van Nederlandse bedrijven gaat in Indonesië een 800 meter lange, drijvende brug realiseren met ’s werelds grootste getijdenenergiecentrale. Dit project heeft een contractwaarde van $ 200 mln.

De brug wordt ontwikkeld door Tidal Bridge BV, een joint venture van Strukton International en DEC, en komt over de Larantuka Strait in Oost Flores. Het bouwproject duurt in totaal vier jaar en heeft een totale contractwaarde van meer dan $ 550 mln. Naar verwachting wordt de eerste fase van het bouwproject eind 2019 opgeleverd.

“Nederland heeft de kennis en technologie in huis om energie op te wekken uit eb en vloed. Een voorbeeld hiervan is de Oosterscheldekering”, zegt Latif Gau, CEO van Tidal Bridge Indonesia.

Duurzame energievoorziening

Met een capaciteit van 18 tot 23 megawatt moet de getijdenenergiecentrale voldoende stroom opwekken voor meer dan 100.000 mensen in de regio. Uiteindelijk wordt het geïnstalleerde vermogen van de getijdenenergiecentrale uitgebreid naar 90 tot 115 megawatt. Hiermee wordt meer dan een half miljoen mensen van duurzame energie voorzien. Het consortium spreekt daarom over ’s werelds grootste getijdenenergiecentrale.

Naast de duurzame energievoorziening moeten de brug en getijdenenergiecentrale bijdragen aan de ontwikkeling van het oostelijk deel van Indonesië. Zo wordt de infrastructuur tussen de eilanden verbeterd. Daarnaast verwacht het consortium het toerisme in het gebied te verbeteren, een directe impact te leveren op de opbrengst van visserij en landbouw en de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs te verbeteren.

Samenwerking

De bouw en ontwerp van de brug en getijdenenergiecentrale neemt Tidal Bridge BV voor zijn rekening. Verder wordt het project ondersteund door onder meer het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Indonesische ambassade in Den Haag. Volgens Strukton is dit het eerste project binnen de Nederlands–Indonesische samenwerking op het gebied van waterinfrastructuur.

Kennis exporteren

"In Oost Flores waren er al plannen om een drijvende brug te bouwen", zegt Gau. "We ontdekten dat de locatie ook uitermate geschikt was om energie op te wekken met water. Zo creëren we een win-win situatie waarbij we de toegankelijkheid en leefbaarheid van het gebied voor de omwonenden verbeteren en duurzame energie kunnen opwekken.”

De keuze viel op het bouwen van een getijdenenergiecentrale, omdat de waterstroming in het gebied constant is, vertelt de CEO. In tegenstelling tot wind of zon biedt de getijdenenergiecentrale een betrouwbare stroomvoorziening. Tidal Bridge ziet ook kansen om getijdenenergiecentrales te realiseren op verschillende locaties in Indonesië, zoals de Komodo-eilanden en Java.