Bouwconcern Bam Infra ontwikkelt een geluidsscherm waarin zonnecellen zijn verwerkt. Het geluidsscherm komt in Pijnacker-Nootdorp en moet jaarlijks 30 megawattuur aan groene stroom opwekken.

Het geluidsscherm is 480 meter lang en steekt 2,5 meter boven het maaiveld uit. Door extra dik glas toe te passen aan de voor en achterzijde van de zonnecellen, zegt Bam het geluidsscherm beter bestand te maken tegen verschillende weersomstandigheden, vandalisme en opspringende steentjes van langsrijdende auto’s.

Primeur in Nederland

“Geluidsschermen met zonnepanelen bestaan al langer, maar wij gaan zonnecellen in het glas integreren”, zegt Richard Veenstra, tendermanager bij Bam Infra, in een persbericht. “In gevels en daken van gebouwen gebeurt dit al, maar bij geluidsschermen is het nooit eerder gedaan in Nederland.”

Volgens de gemeente Pijnacker-Nootdorp past het geluidsscherm bij de ambitie van de gemeente om klimaatneutraal te zijn en om in de toekomst over voldoende en betaalbare energie te beschikken.

Duurzame stroom opwekken

Bam Infra verwacht het geluidsscherm in november 2017 op te leveren. Het bouwconcern is gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het geluidsscherm. Jaarlijks moet het systeem 30 megawattuur aan zonnestroom opwekken, wat volgens Bam Infra voldoende is voor de stroomvoorziening van tien huishoudens.

Netbeheerder Stedin zorgt er in dit project voor dat de elektriciteit uit het geluidsscherm het openbare net in stroomt.

