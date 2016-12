Het duurzame vismerk Fish Tales start een crowdfundingcampagne, waarmee de onderneming investeringen voor uitbreiding in Duitsland wil binnenhalen.

Na succes in onder meer Nederland en het Verenigd Koninkrijk wil Fish Tales nu ook de Duitse markt betreden, meldt het bedrijf in een persbericht. Daarvoor is het bedrijf via OnePlanetCrowd een crowdfundingactie gestart Met funding van € 250.000 wil Fish Tales zijn werkkapitaal vergroten om deze nieuwe markt te kunnen bedienen.

Wanneer de onderneming het streefbedrag van € 500.000 ophaalt, is er daarnaast voldoende geld om te investeren in productontwikkeling en verdere internationale uitbreiding.

Duurzame visserij

“Ongeveer 80 procent van de oceanen is maximaal of overbevist; vispopulaties nemen in hoog tempo af. Het moet en kán echt anders”, zegt Bart van Olphen, oprichter van Fish Tales, in het persbericht.

“Onze vissers doen fantastisch werk, want zij dragen zorg voor een duurzame toekomst. Ze gebruiken het juiste vistuig. Ze vissen in de goede seizoenen. Ze halen niet meer vis naar boven dan gezond is voor het voortbestaan van de soort.”

Duurzame tonijn

Greenpeace meldde onlangs dan ook dat Fish Tales het goede voorbeeld geeft op het gebied van duurzame tonijnvangst. Het merk verkoopt tonijn in blik van een tonijnsoort die niet is overbevist, stelt de milieuorganisatie. Volgens Greenpeace wordt de tonijn bovendien met hengels gevangen, waardoor geen sprake is van schadelijke bijvangst. Ook blijft de mariene natuur door deze vismethode onbeschadigd.

Bekijk hier een video over de crowdfundingcampagne: