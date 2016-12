Landbouw en Visserij in 2016: de best gelezen artikelen

In 2016 toonde de landbouwsector volop interesse voor biologisch. Tegelijkertijd gooiden producenten hoge ogen met de onthulling van de eerste modellen van hun elektrische tractors. Ook in de visserij speelden innovaties een rol van betekenis.

Dit zijn de tien best gelezen artikelen over Landbouw en Visserij.

1. Boeren lopen storm voor bio

In het eerste kwartaal van 2016 registreerden alleen al zestig nieuwe melkveehouders zich bij Skal Biocontrole voor de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Dat zijn er meer dan in heel 2015. Lees hier wat deze boeren drijft.

2. Dé oplossing voor droogte?

Een 16-jarige scholier uit Johannesburg baarde in 2016 opzien door uit sinaasappel- en avocadoschil een superabsorberend polymeer te ontwikkelen. Het polymeer kan honderd keer zijn eigen gewicht aan water opslaan. Zo kan het polymeer fungeren als reservoir dat boeren tijdens droge periodes kunnen gebruiken om gewassen te bewateren. Lees in dit artikel welke kansen dat biedt en bekijk onderstaande video voor meer uitleg.

3. Grootste verticale boerderij is 75 keer productiever

Het Amerikaanse bedrijf AeroFarms heeft in een oude staalfabriek in Newark, New Jersey naar eigen zeggen ’s werelds grootste verticale boerderij geopend. De indoor-boerderij van ruim 6.000 vierkante meter heeft de potentie om zo’n 1 miljoen kilo voedsel per jaar te produceren. Het concept zou 95 procent minder water gebruiken ten opzichte van traditionele landbouw. De opbrengst ligt bovendien 75 keer hoger, stelt het bedrijf in dit artikel.

4. Friese boeren in actie voor gele bloemkolen

In oktober kwamen boeren in actie tegen de vernietiging van 60.000 bloemkolen in Noordwest-Friesland. De bloemkolen, die geel waren geworden door de zon, konden niet worden verkocht aan supermarkten. Tijdens een manifestatie lieten boeren aan onder meer consumenten zien dat gele bloemkolen prima eetbaar zijn, zo is in dit artikel te lezen.

5. Led-visnet leidt kleine vis terug naar zee

Het Britse bedrijf SafetyNet Technologies maakt visnetten waarin bepaalde mazen met LED-licht zijn verlicht. Het licht moet kleine vissen, die niet aan de gewenste maten voor de vissers voldoen, terug de zee in leiden. Uit tests met de technologie blijkt dat bij visnetten met verlichte mazen de vangst van te kleine vissen significant kleiner was dan bij reguliere visnetten in de controlegroep. Hier lees je er alles over.

6. Elektrische tractor John Deere

De Amerikaanse tractorfabrikant John Deere onthulde in 2016 in een video zijn eerste volledig elektrische tractor. De tractor heeft een groot accupakket van 150 kilowattuur. Dat is groter dan de accupakketten in welke Tesla dan ook. Hiermee heeft de machine een actieradius van circa 55 kilometer. De elektrische tractor is daarnaast binnen 3 uur op te laden. Lees hier meer en bekijk onderstaande video.

7. Elektrische tractor van € 350.000

En dat was niet het enige elektrische-tractornieuws: begin 2016 presenteerden machinefabrikant Boessenkool, Van Ham Organisatie & Advies en verschillende technische partners naar eigen zeggen de eerste elektrische aangedreven tractor ter wereld. De tractor, die rond de € 350.000 kost, is vierwielaangedreven, maar wordt ook vierwielgestuurd. Dat leidt volgens de makers tot maximale trekkracht. Ontdek meer over de tractor in dit artikel.

8. FrieslandCampina haalt duurzame stroom uit mest

FrieslandCampina en Groen Gas Nederland gaven in oktober het startsein voor Coöperatie Jumpstart. Deze coöperatie faciliteert melkveehouders bij monomestvergisting, voor de productie van duurzame warmte en biogas. Naast het opwekken van duurzame energie, draagt mestvergisting bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan. Lees hier meer over de coöperatie.

9. Doorbraak duurzame palingkweek

Een doorbraak voor Glasaal Volendam in april: het is het bedrijf gelukt om babypaling in gevangenschap te laten eten. Hiermee hebben de oprichters naar eigen zeggen een belangrijke stap gezet om jonge paling te kunnen produceren in een kweekomgeving. Ontdek hier welke kansen dat biedt.

10. Robot houdt kippenstal schoon

De Octopus Poultry Safe is een robot die pluimveestallen duurzaam schoonmaakt. De robot houdt daarnaast het ammoniakgehalte laag. De Octupus Poultry Safe is speciaal ontworpen voor het ontsmetten van stallen en schuren voor kippen en kuikens. Het apparaat kan gebruikt worden terwijl de kippen of kuikens om het apparaat heen verblijven. Lees hier meer over de innovatie.