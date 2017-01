‘Wijn met biologische druiven smaakt beter’

Wijn gemaakt van druiven afkomstig van biologische en biodynamische boerderijen smaakt beter dan reguliere wijn. Dat moet wijnmakers inspireren om duurzamer te ondernemen.

Dat stellen onderzoekers van de University of California op basis van een studie waarin de reviews en scores van meer dan 74.000 wijnen uit Californië werden bekeken.

Uit de studie, eerder gepubliceerd in de Journal of Wine Economics, blijkt dat wijnen gemaakt van druiven van biologische of biodynamische boerderijen op een maximale score van 100 punten gemiddeld 4,1 punt hoger scoren dan hun tegenhanger zonder bio-keurmerk.

Biologische landbouw

“Het komt erop neer dat biologische en biodynamische landbouw kleine, maar significante positieve effecten heeft op de kwaliteit van wijn”, zegt eerste auteur Magali Delmas, environmental economist en professor aan de UCLA Anderson School of Management, in een persbericht. Hij vermoedt dat de betere smaak van wijn met biologische druiven te danken is aan de afwezigheid van pesticiden tijdens de teelt.

Volgens Delmas mogen de wijnen die in de studie zijn meegenomen, geen ‘biologische wijnen’ worden genoemd. In tegenstelling tot de bestudeerde wijnen, verwijst biologische wijn niet alleen naar hoe de druiven zijn geteeld, maar ook naar de wijze waarop de wijn is gemaakt. Zo mag biologische wijn geen toegevoegde sulfieten bevatten.

Duurzame wijn

Ondanks dat in de studie alleen Californische wijnen werden meegenomen, verwachten de onderzoekers dat de resultaten breder kunnen worden toegepast. Dat komt omdat Californië 90 procent van de wijn in de Verenigde Staten produceert. Bovendien toonden Franse studies vergelijkbare resultaten, aldus Delmas.

De onderzoeker hoopt dat het onderzoek wijnmakers inspireert om duurzamer te ondernemen en hun bio-certificaten duidelijker te tonen en te communiceren.