De Belgische groente- en fruitverwerker Ardo wist het gebruik van pesticiden door zijn partnerboeren fors te verminderen. Dat is te danken aan de inzet van robots en drones.

Dat schrijft de Belgische krant De Tijd. Zo vindt Ardo op 63 procent van de groenten, kruiden en fruit geen meetbare pesticideresten meer. Over drie tot vijf jaar moet dat bij 90 procent het geval zijn.

Precisielandbouw

Om dit te bereiken, werkt de groenteverwerker al vier jaar aan een project om het pesticidegebruik terug te dringen. Hierin staat precisielandbouw centraal.

Zo gebruikt de teler onder meer een robot, die onkruidverdelger spuit. Dit gebeurt op basis van GPS en camerabeelden, waardoor de robot onderscheid kan maken tussen onkruid en gewassen. Het onkruid wordt bespoten en de gewassen blijven schoon.

Duurzame landbouw

Bij dit project krijgt Ardo advies van 55 landbouwingenieurs, die bepalen wat, hoeveel, waar en wanneer er moet worden gespoten. Daarnaast heeft Ardo, met fabrieken in negen landen, zijn productielocaties onder de loep genomen.

“Onze pompoenen werden tot voor kort in België geteeld, maar nu in Oostenrijk en Portugal. Onze courgettes zijn ook naar Portugal verhuisd”, zegt Bernard Haspeslagh, operationeel directeur van Ardo, tegen De Tijd. “Wanneer groenten geteeld worden in het juiste klimaat, zijn minder pesticiden nodig.”

Duurzame gewasbescherming

In de toekomst wil Ardo volgens de Belgische krant gebruikmaken van gedetailleerde foto’s, gemaakt door drones. Op basis daarvan bepaalt het bedrijf waar er moet worden gespoten. Zo verwacht het bedrijf de zone waarin moet worden gespoten om een ziekte op een veld uit te roeien, steeds kleiner te maken. Op termijn zouden planten zo zelfs individueel kunnen worden behandeld.

Behalve op de vermindering van het gebruik van gewasbescherming, richt Ardo zich ook op een reductie van het gebruik van zaaigoed en bemesting. Dat levert volgens het bedrijf ook een kostenbesparing op.

“De boeren besparen geld doordat ze minder zaad, pesticiden en mest nodig hebben. De besparing investeren ze in duurdere technologie, die ze niet alleen moeten kopen, maar gezamenlijk kunnen aankopen via telersverenigingen. Heel wat boeren willen op deze manier werken omdat ze beseffen dat pesticides steeds meer in de verdrukking komen”, zegt Haspeslagh tegen De Tijd.

Duurzaam watergebruik

Onlangs kwam Ardo ook met nieuws over deelname aan een project om industrieel gezuiverd afvalwater beschikbaar te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers in de buurt van de bedrijven.

Onderdeel van F2Agri, zoals het project heet, is de installatie van een waterverdeelsysteem bij Bavaria in Lieshout. Daarnaast plaatst Ardo in het Vlaamse Ardooie een irrigatienetwerk. Met behulp van deze innovaties moeten uiteindelijk 120 landbouwers, die zich rondom de locaties van de bedrijven bevinden, gebruik kunnen maken van het gezuiverde water.