De Nederlandse insectenkwekerij Protix heeft samen met het Zwitserse technologiebedrijf Bühler een joint venture opgericht voor de ontwikkeling van schaalbare, industriële oplossingen voor het kweken en verwerken van insecten.

Dat meldt Bühler in een persbericht. De joint venture, met de naam Bühler Insect Technology Solutions, is gevestigd in China. Het doel van de joint venture is de ontwikkeling van oplossingen voor veevoerverwerking, voor het kweken en verwerken van larven en voor de productie van hoogwaardige insecteningrediënten.

Duurzame eiwitten

“Door de kennis en ervaring van onze twee bedrijven te combineren, kunnen we industriële verwerkingsoplossingen voor insecten bieden die de alternatieve eiwitmarkt adresseren. Samen kunnen we zowel duurzame als kosteneffectieve oplossingen voor grootschalige insectenproducenten en –verwerkers ontwikkelen die de hele waardeketen dekken”, zegt Kees Aarts, CEO van Protix, in het persbericht.

Duurzame diervoeding

De focus ligt in eerste instantie op de larven van de zwarte soldatenvlieg. Vervolgens zal er een diversificatie plaatsvinden naar andere insecten, zoals meelwormen. De insecteneiwitten worden voornamelijk gebruikt voor de productie van duurzame diervoeding, onder meer voor aquacultuur. Dat is volgens de bedrijven het snelst groeiende landbouwsegment ter wereld.

De markt voor insectenoplossingen heeft dan ook een enorm potentieel, melden de bedrijven in het persbericht. Zo kunnen insecten in 2050 goed zijn voor 15 procent van de wereldwijde eiwitproductie.

Insecten

Protix verwerkt in een pilotfabriek in Nederland 1.600 ton larven van de zwarte soldatenvlieg per jaar. In 2018 opent het bedrijf een nieuwe productielocatie bij De Bosch. Dat moet de productie verhogen.