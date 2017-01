Noordelijke sojatelers ontvangen € 70 premie per ton

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe bieden telers van soja in Noord-Nederland vanaf komend groeiseizoen een premie van € 70 voor elke ton soja die zij produceren.

Dat meldt LTO Noord in een nieuwsbericht. De premie geldt voor teelten die onder het project van Agrifirm worden opgezet. De uitbetaling loopt ook via deze coöperatie. Volgens de drie noordelijke provincies moet de sojapremie telers net dat extra zetje geven om een succes van de teelt te maken. De premie is daarnaast bedoeld om sojaboeren kennis te laten inkopen.

Daarnaast verwachten de provincies van de boeren dat zij die kennis delen met andere akkerbouwers. Aspirant-sojatelers krijgen door Agrifirm een intensief begeleidingstraject aangeboden. Ook de afzet wordt voor deze telers geregeld, via een sojapool. Die aanpak moet de beste afzetprijs garanderen, stelt Agrifirm in het bericht.

De drie provincies zijn bezig om de sojapremie in een gezamenlijke regeling te vatten. Die moet dit voorjaar klaar zijn.

Green Deal

Eind 2016 sloot de akkerbouwsector met de provincies Friesland, Groningen en Drenthe een Green Deal voor de teelt van soja in Noord-Nederland. De sojateelt in dit gebied moet een duurzaam alternatief vormen voor de import van soja uit andere werelddelen. In samenwerking met Agrifirm worden de akkerbouwers gestimuleerd om het areaal van dit gewas te vergroten.

Duurzame voeding

In 2016 werd in heel Nederland 170 hectare soja geteeld. De gemiddelde opbrengst schommelt volgens LTO Noord tussen de 2,7 ton per hectare. De partners van de Green Deal verwachten dat het areaal de komende jaren uitgroeit tot minimaal 10.000 hectare. De opbrengst per hectare kan volgens LTO Noord nog groeien naar 3,5 ton.

In eerste instantie wordt de Nederlandse soja verwerkt in dranken voor menselijke consumptie. Later, wanneer het areaal groot genoeg is, zet Agrifirm een verwerkingslijn op voor veevoer uit soja.