Hoe veredelde aubergine de teelt in Afrika verduurzaamt

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan introduceert hybriderassen voor de aubergineteelt in Afrika. Voor de teelt van deze rassen zijn volgens het bedrijf minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Hybride rassen kernmerken zich door hogere opbrengsten en uniformiteit en door eigenschappen als stevigheid, houdbaarheid en smaak, meldt Rijk Zwaan in een persbericht. Bovendien hebben deze gewassen verbeterde resistenties tegen ziektes en plagen. Dat vermindert de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en verhoogt de benutting van landbouwgronden.

De nieuwe auberginerassen zijn ontwikkeld door het veredelingsstation van Rijk Zwaan in Arusha, Tanzania. Hier ontwikkelt het bedrijf ook hybriderassen voor andere Afrikaanse groenten, zoals bladkool, peper en tomaat.

Duurzame voedselvoorziening

Om het maximale resultaat te halen uit de hybridezaden van Rijk Zwaan moeten telers gebruikmaken van de juiste teelttechnieken, die passen bij de lokale omstandigheden. Het bedrijf traint telers in een demostation in Arusha. Daarnaast stelt Rijk Zwaan een team samen van gewasspecialisten en productontwikkelaars voor Oost- en West-Afrika.

“Veel van onze activiteiten zijn nu gecentreerd rondom ons station in Tanzania: van hieruit werken we aan een olievlekwerking”, zegt Edwin van der Klugt, business manager van Rijk Zwaan, in het persbericht. “We zijn er van overtuigd dat een langetermijnaanpak kleinschalige boeren de kans zal geven een centrale rol te spelen in de opbouw van een duurzame voedselvoorziening die inspeelt op de bevolkingsgroei en verstedelijking in Afrika.”