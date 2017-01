Het aantal biologische gehouden kippen in Nederland is van 2011 tot en met 2016 met 65 procent gestegen. Ook de hoeveelheid biologische melkrunderen groeide sterk, met 54 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De oppervlakte landbouwgrond voor biologische landbouw nam in vijf jaar met bijna 10 procent toe naar circa 52.000 hectare. Ook het aantal bedrijven met biologische landbouw groeide van 2011 tot en met 2016 licht, met bijna 2 procent naar ruim 1.400.

Biologische kippen

De biologische pluimveesector vertoonde de grootste groei. Zo steeg het aantal biologisch gehouden kippen van 2011 tot en met 2016 naar meer dan 3 miljoen. Dat is 3 procent van alle Nederlandse kippen. Het aantal bedrijven dat zich bezighield met de biologische pluimveehouderij steeg in die periode met 24 procent.

Biologische koeien

In de melkveehouderij groeide het aantal biologische melk- en kalfkoeien in vijf jaar tijd naar bijna 70.000 dieren. Dat is 2 procent van de totale rundveestapel in Nederland. De groei van de biologische rundveehouderij is volgens het CBS ook merkbaar in de toename van het areaal biologisch grasland met ruim 10 procent.

Ook het aantal runderen dat in de fase van omschakeling naar biologische veehouderij zit, is gegroeid. In twee jaar tijd, van 2014 tot en met 2016, vertienvoudigde het aantal dieren in deze sector.

Verder groeide ook het aantal biologische geiten, met 43 procent, en varkens, met 27 procent. De omvang van de biologische schapenstapel nam van 2011 tot en met 2016 juist af; het aantal biologische schapen daalde met 35 procent.

Biologische akkerbouw

Ook het aantal biologische akkerbouwers nam toe, met ruim 4 procent meer in 2016 dan in 2011. De in totaal 539 biologische akkerbouwbedrijven besloegen samen ruim 10.000 hectare akkerbouwgrond. Dat is een groei van 2 procent ten opzichte van 2011.

Daarnaast nam het aantal bedrijven in de biologische tuinbouw toe, vooral de biologische tuinbouw op open grond. Daar steeg het aantal bedrijven met 7 procent en werd het areaal open tuinbouwgrond uitgebreid naar 43 procent. In de biologische glastuinbouw nam het aantal telers met 3 procent juist iets af. Wel groeide het areaal biologische glastuinbouw, ook met circa 3 procent.