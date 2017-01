Drijvende zonnepanelen laten teler bassinwater zuiveren

Glastuinbouwbedrijf Laguna in Wateringen voert een pilot met drijvende zonnepanelen in zijn waterbassin uit. De panelen leveren stroom aan een beluchtingssysteem dat de kwaliteit van het bassinwater verbeteren.

Dat schrijft Groentenet.

Drijvende zonnepanelen

Voor de pilot heeft het bedrijf Wattco.nl veertien zonnepanelen, bevestigd op een kunststof element, in het waterbassin van Medinilla-teler Laguna geplaatst. De zonnepanelen worden door het water gekoeld, waardoor ze volgens het bedrijf een hoger rendement opleveren dan panelen op een dak.

Circa 80 procent van de geproduceerde elektriciteit door het zogeheten ‘floating solarsystem’ wordt geleverd aan het glastuinbouwbedrijf, de rest is bedoeld voor een luchtpomp. In combinatie met een beluchter zorgt deze voor menging, de overdracht van moleculaire zuurstof (O2) en de verwijdering van vluchtige verbindingen in het water.

Dat leidt volgens Groentenet tot een homogene waterkwaliteit en bestrijding van algengroei en aerobe bacteriën.

Duurzame glastuinbouw

Volgens Vincent van Daalen van Wattco biedt het systeem verschillende kansen voor de glastuinbouw.

“Er zijn zelfs telers die geïnteresseerd zijn om heel hun bassin ermee vol te leggen. Want dat zou naast minder algengroei ook minder verdamping in de zomer als voordeel opleveren, omdat het water minder warm wordt. Bovendien nemen zonnepanelen op het water geen ruimte in. De ruimte wordt zo efficiënt benut”, zegt Van Daalen tegen Groentenet.