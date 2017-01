Duitse supermarkt verkoopt eieren van 'dubbeldoel'-ras

De Duitse supermarktketen Penny verkoopt binnenkort eieren van een ras waarvan de mannelijke kuikens niet worden gedood, maar tot de slacht worden gehouden.

De eieren zijn vanaf 1 februari verkrijgbaar bij alle 2.150 filialen van Penny, dat onderdeel is van Rewe Group. Later dit jaar zijn de eieren ook bij Rewe-supermarkten te koop, meldt het bedrijf in een persbericht.

Met de verkoop van deze eieren willen de supermarktketens een alternatief bieden voor eieren afkomstig van legrassen, waarbij mannelijke kuikens meteen na uitkomst worden gedood.

De kuikens worden gedood, omdat zij geen eieren leggen en weinig vlees hebben. Er is dus geen afzetmarkt voor. Volgens Rewe Group vinden jaarlijks zo’n 45 miljoen mannelijke legraskuikens zo hun dood. Het zogenaamde 'dubbeldoel'-leghennenras, waarbij de haantjes worden gehouden tot de slacht, moet dat aantal verminderen.

Dierenwelzijn en economie

“Als eerste discounter geven wij een duidelijk signaal af in de markt, over dat we de huidige praktijk zo snel mogelijk moeten veranderen. We tonen aan dat het, met het oog op dierenwelzijn, maar ook voor de economie, praktisch mogelijk is om de haantjes niet direct te doden”, zegt Stefan Magel, COO van Penny, in het persbericht.

Geslachtsbepaling in het ei

Volgens de COO moet het uiteindelijke doel zijn om tot een betrouwbare geslachtsbepaling in het ei te komen. Onder meer de Nederlandse biotechstart-up In Ovo werkt aan de ontwikkeling van een technologie hiervoor.

In Ovo test de eieren door na een aantal dagen broeden een kleine punctie te maken. Het geslacht is zo chemisch te bepalen. De hennetjes komen ongeveer twee weken later gewoon gezond uit. Voor de ‘mannetjeseieren’ houdt het broedproces na de test op.

Wouter Bruins van In Ovo sprak in een uitzending van DuurzaamBV Radio over de technologie. Luister het gesprek terug in deze podcast: