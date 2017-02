Landelijke proef met laser die ganzen duurzaam weert

De Agrilaser van de Delftse start-up Bird Control Group wordt gebruikt in een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De proeven worden uitgevoerd op landbouwgrond.

De proef wordt uitgevoerd door Bij12-Faunafonds, in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Bird Control Group, op verzoek van de Nederlandse provincies.

In de proef onderzoeken de partijen of ganzenwering met de lasers het voordeligst is voor milieu, dier, boer en overheid. Tijdens de praktijkproeven vindt onderzoek plaats naar de effecten op zowel winter- als zomerganzen. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in de gebieden Kampereiland in Overijssel, Noordoost-Friesland en Midden-Groningen.

De deelnemers meten de reductie in gewasschade, toetsen de gewenning van ganzen aan de laser, verzamelen ervaringen van bestaande lasergebruikers en voeren een kosten-batenanalyse uit. De conclusies worden afgezet tegen andere verjagingsmaatregelen, zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker. Bij12-Faunafonds presenteert de resultaten eind 2017.

Steinar Henskes, CEO van Bird Control Group, ziet deze praktijkproef als belangrijke stap in de samenwerking richting een georganiseerde landelijke inzet. “Het gebruik van innovatieve methoden is essentieel om tot een duurzame oplossing te komen voor het ganzenvraagstuk in Nederland. Om de lasertechniek landelijk effectief in te zetten is een goede samenwerking met de overheid noodzakelijk”, zegt Henskes in een persbericht.

Steinar Henskes sprak in een uitzending van DuurzaamBV Radio over de Agrilaser. Luister het gesprek hier terug:

Volgens Bij12-Faunafonds meldden boeren in de eerste helft van 2016 voor € 16,3 mln aan schade veroorzaakt door ganzen. De ganzensoorten die de meeste schade veroorzaken, zijn volgens het fonds de grauwe gans, kolgans en brandgans.

