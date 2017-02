Proeftuin maakt duurzame landbouwtechnieken marktrijp

Nederland wil koploper blijven in duurzame agri & food. Daarom stelt het ministerie van Economische Zaken € 2 mln beschikbaar voor een nationale proeftuin voor precisielandbouw. Hierin worden duurzame landbouwtechnieken doorontwikkeld en marktrijp gemaakt.

Dat meldt de Rijksoverheid in een persbericht. Doel van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw is om de Nederlandse land- en tuinbouw duurzamer en efficiënter te laten produceren. Verder moet de Nederlandse land- en tuinbouw ook in de toekomst zijn koploperspositie behouden.Het ministerie verwacht dat het bedrijfsleven nog € 8 mln in de proeftuin zal investeren.

Duurzame landbouw

De proeftuin is bedoeld om innovaties te testen zoals drones die plantziekten opsporen en alleen bestrijdingsmiddelen sproeien waar dat nodig is. Daarnaast biedt de proeftuin ruimte voor de doorontwikkeling van landbouwrobots die efficiënt en goedkoop het land continu bewerken, sensoren die in de grond per plant water of mest automatisch wordt gegeven en satellieten die boeren informeren over bodemvruchtbaarheid, oogsttijd of insectenplagen.

Na de realistische proefopstelling moeten de technieken worden gedemonstreerd aan boeren die ermee aan de slag willen in hun bedrijf.

Innovaties marktrijp maken

“Met de kennis en technologie die we in de proeftuin marktrijp maken, kunnen we de land- en tuinbouw efficiënter en duurzamer maken”, zegt Staatssecretaris Van Dam van het ministerie van EZ, in het persbericht. “Zo behouden we onze koppositie en kunnen we ook in de toekomst blijven bijdragen aan de wereldwijde opgave om genoeg eten te produceren.”

In de eerste fase van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw wordt een ontwerpstudie gestart. Hierin worden bestaande initiatieven aan de proeftuin verbonden en experimenteerruimtes in kaart gebracht. De Rijksoverheid verwacht voor de zomer van dit jaar de eerste resultaten van de ontwerpstudie naar buiten te brengen. Dit maakt het mogelijk om de proeftuin op korte termijn verder te ontwikkelen.

Lees ook: