De Nederlandse zuivelsector behoort tot de wereldtop en is van groot belang voor het Nederlandse bedrijfsleven en de wereldwijde voedselzekerheid. De sector blijft bovendien verduurzamen.

Dat blijkt uit het rapport De kracht van zuivel van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en EY. Het rapport gaat in op het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector, met cijfers uit onafhankelijk onderzoek van EY.

Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederland het meest actieve zuivelland van de Europese Unie. In 2016 was de productiewaarde van de Nederlandse zuivelindustrie goed voor € 6,6 mrd.

Duurzame zuivelsector

Daarnaast speelt de sector een sleutelrol in het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, aldus het rapport. Zo loopt de Nederlandse zuivelsector internationaal voorop op het gebied van efficiënte en duurzame technieken. De CO2-uitstoot per liter melk in Nederland is volgens NZO en EY dan ook twee keer zo laag als elders in de wereld.

Met de verzamelde kennis kan de sector bovendien een belangrijke bijdrage leveren in het efficiënter en duurzamer inrichten van de wereldwijde voedselproductie, aldus de organisaties.

Sustainable Development Goals

Zij zien verder een grote rol weggelegd voor Nederlandse zuivel bij het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo zijn zuivelproducten essentieel voor het terugdringen van armoede in de wereld en voor het verbeteren van de voedselveiligheid.

“Wij zijn trots dat we als zuivelsector kunnen bijdragen aan onder andere de Nederlandse economie en duurzaamheid”, zegt Roelof Joosten, voorzitter van de NZO en CEO van FrieslandCampina, in een persbericht. “Het onderzoek van EY laat zien dat we zowel nationaal als internationaal het verschil kunnen maken, zonder dierenwelzijn en klimaatdoelstellingen uit het oog te verliezen.”