Een nieuwe app, ontwikkeld door de Zweedse Lund University, maakt de volledige transportketen van een product zichtbaar voor consumenten.

De zogeheten Transparant Transport-app stelt gebruikers in staat om de reis van een besteld product digitaal te monitoren. De volledige weg van het product, van leverancier via een vervoerder tot aan de consument, wordt door de app in kaart gebracht.

Duurzaam transport

De consument ontvangt volgens Henrik Sternberg, associate professor in packaging logistics aan de Lund University, betrouwbare informatie over de duurzaamheidsaspecten van het transport en de omstandigheden waaronder de chauffeurs van dat transport werken.

“Veel consumenten kopen tegenwoordig duurzaam gecertificeerde producten, omdat ze een verschil willen maken. Een duurzaam gecertificeerd product kan echter nog steeds illegaal en niet-duurzaam worden getransporteerd met slechte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs”, zegt Sternberg in een persbericht.

Transparantie

De app werkt met blockchain-technologie. Zo laten de producten tijdens het transport bij elke stop digitale informatie achter. De informatie wordt verzameld in een database die zichtbaar is voor iedereen die zich in die keten bevindt, inclusief de consument die het product bestelt.

Volgens de professor moet het duidelijker worden welke vrachtbedrijven goede arbeidsvoorwaarden en legale methoden hanteren. “Het is voor transportbedrijven een kwestie van overleven om consumenten en de buitenwereld te kunnen laten zien dat ze zich houden aan regels en afspraken”, aldus Sternberg.

Wanneer en waar de app te downloaden is, maakt de universiteit nog niet bekend.

Bekijk in deze video hoe de app werkt: