TU Delft wint Hyperloop-competitie

Studenten van de Technische Universiteit (TU) Delft zijn eerste geworden in de Hyperloop-competitie van Tesla’s topman Elon Musk.

Musk organiseerde de competitie omdat hij het futuristische transportmiddel zo snel mogelijk realiteit wil maken.

Dat meldt NOS.

TU Delft

Het studententeam van de TU Delft kreeg dit weekend de award voor Best overall design and performance toegekend. De Delftse Hyperloop behaalde een snelheid van 93 kilometer per uur, waarmee het team net niet de snelste was. Die eer ging naar een studententeam uit München, wiens Hyperloop 1 kilometer sneller was. In totaal deden 29 teams mee aan het competitieweekend in Hawthorne, Los Angeles.

Met de winst op zak gaat de TU Delft onderzoeken of zijn Hyperloop verder kan gaan als zelfstandig project.

Hyperloop

Een Hyperloop-traject bestaat uit vacuüm getrokken buizen, waar capsules met hoge snelheid doorheen geschoten kunnen worden. Doordat de capsules op deze manier bijna geen luchtweerstand ervaren, kunnen ze in theorie snelheden van wel 1.200 kilometer per uur bereiken.

Hyperloop One

Verschillende bedrijven, zoals Hyperloop One en Hyperloop Transportation Technologies (HTT), werken hard aan het realiseren van het eerste Hyperloop-traject. Zo opent HTT binnenkort een testcentrum in het Franse Toulouse en sloot het bedrijf eerder een deal met Slowakije en Tsjechië om de mogelijkheden voor een Hyperloop tussen Bratislava en Brno te onderzoeken.

Hyperloop One is momenteel vooral actief in de Verenigde Arabische Emiraten en onderzoekt de mogelijkheden om Dubai en Abu Dhabi met elkaar te verbinden.