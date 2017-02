Toyota neemt heftrucks op waterstof in gebruik

Toyota heeft twee heftrucks op waterstof in gebruik genomen op zijn Motomachi fabriek. Het automerk heeft de duurzame heftrucks zelf ontworpen en ontwikkeld.

Dit meldt Toyota in een persbericht.

Duurzame heftrucks

De heftrucks gebruiken waterstof om elektriciteit te genereren en stoten geen CO2 uit. Het bijtanken van de heftrucks is binnen drie minuten gebeurd. Daarnaast zijn de heftrucks in staat om gegenereerde elektriciteit ook terug te leveren, zodat ze bij noodgevallen kunnen fungeren als een generator.

Toyota heeft de doelstelling om al zijn bestaande heftrucks te verruilen voor deze duurzame variant. In 2018 worden nog eens twintig heftrucks op waterstof in gebruik genomen. In 2020 moet dit aantal zijn uitgebreid naar 180.

Waterstof

Toyota is een voorloper op het gebied van waterstofauto’s. Met de Toyota Mirai is het automerk één van de weinigen die momenteel een waterstofauto op de markt heeft. De laatste tijd begint waterstof echter te winnen aan populariteit. Zo kondigde BMW onlangs aan dat het een waterstofauto in ontwikkeling heeft. En General Motors en Honda presenteerden onlangs een geavanceerd en betaalbaar waterstof-brandstofcelsysteem.

Daarnaast sloegen dertien oliereuzen en automerken, zoals Shell, Total, Hyundai, Toyota en BMW, onlangs de handen ineen om waterstof op grote schaal aan de man te brengen.