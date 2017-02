Duurzame distributiecentra: 5 succesverhalen

Supermarktketen Jumbo kondigde deze week aan 14.000 zonnepanelen te gaan plaatsen op zijn hoofdkantoor en distributiecentra in Veghel. Een prachtige ontwikkeling, maar de supermarktketen is niet de enige die duurzame distributiecentra realiseert.

DuurzaamBedrijfsleven zet vijf duurzame distributiecentra van nu en van de toekomst op een rijtje.

Lidl

Supermarktketen Lidl opende vorig jaar een distributiecentrum van 52.000 vierkante meter, gelegen in Waddinxveen. Het pand werd door de Dutch Green Building Council (DGBC) bekroond tot duurzaamste logistieke gebouw van Nederland.

Het distributiecentrum is onder andere uitgerust met LED-verlichting, warmtekoudeopslag (WKO) en ruim 4.000 zonnepanelen. De zonnepanelen wekken genoeg energie op om het distributiecentrum én de bijbehorende kantoren te laten draaien op enkel duurzame energie. Het gebouw heeft dan ook geen gasaansluiting.

Met het duurzame distributiecentrum was een investering van € 70 mln gemoeid

Marlijn Somhorst, manager corporate responsibility & relations van Lidl Nederland, was te gast in een uitzending van DuurzaamBV Radio om te vertellen over het duurzame distributiecentrum. Luister het fragment hier terug:

Bol.com

Bol.com werkt aan een duurzaam distributiecentrum/fulfilment center in Waalwijk (zie hoofdafbeelding), dat naar verwachting dit jaar nog zijn deuren opent. Het distributiecentrum, met een oppervlakte van 135.000 vierkante meter, krijgt het keurmerk Breeam Excellent. De op-één-na hoogste duurzaamheidsscore van het keurmerk.

Dit komt omdat Bol.com verschillende duurzame en energie-efficiëntie oplossingen zal doorvoeren in het gebouw, zoals de recycling van water.

Nedcargo

Logistiek dienstverlener Nedcargo bouwt momenteel een nieuw distributiecentrum in Alphen aan den Rijn, met een oppervlakte van 4 hectare. Het dak van het pand wordt uitgerust met maar liefst 16.000 zonnepanelen. Dit imposante zonnedak krijgt een vermogen van 4,5 megawatt.

Nedcargo heeft de ambitie om in de toekomst klimaatneutrale logistiek aan te bieden. Onder meer de ontwikkeling van een nieuw, elektrisch aangedreven containerschip moet daaraan bijdragen. Ook het duurzame distributiecentrum gaat hier een rol in spelen.

Rhenus

Dokvast, ontwikkelaar en belegger uit Oisterwijk, gaat een duurzaam distributiecentrum realiseren op bedrijvenpark Het Laar in Tilburg, voor Rhenus Contract Logistics. Het gebouw moet de hoogst mogelijke Breeam-score krijgen: Outstanding. De bouw van het duurzame dc begint eind 2017 en wordt in het derde kwartaal van 2018 in gebruik genomen.

Om de hoogste Breeam-score te bereiken wordt het pand gebouwd van duurzame materialen en wordt het voorzien van LED-verlichting dat automatisch dimt, een warmtepomp, driedubbel isolatieglas en extra isolatie in vloeren en muren. Daarnaast komt het dak van het centrum vol te liggen met zonnepanelen, die in totaal een vermogen van 3,5 megawatt moeten krijgen.

Bekijk onderstaande video voor een impressie van het distributiecentrum:

Tesla

Dokvast is ook verantwoordelijk voor het distributiecentrum van Tesla in Tilburg. Dit pand onderscheidt zich door LED-verlichting, duurzame bouwmaterialen en 40.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak.

Daarnaast beschikt het pand over een applicatie die het energieverbruik van verschillende installaties in het pand nauwkeurig in kaart brengt. Door hierop in te spelen kan het energieverbruik in het pand aanzienlijk teruggedrongen worden.