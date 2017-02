Het Energy Technologies Institute (ETI) heeft een rapport gepubliceerd waarin het drie manieren beschrijft om brandstofverbruik te reduceren in de scheepvaart. Dit moet een substantiële CO2-reductie vanuit deze sector realiseren.

Dat meldt ETI in een persbericht.

CO2-reductie

Het elimineren van fossiele brandstoffen in de scheepvaart zal in de aankomende decennia niet gebeuren, stelt ETI. Daarom is het belangrijk om brandstofverbruik in de scheepvaart te reduceren en op die manier CO2-reductie te realiseren. ETI stelt dat een reductie van 30 procent in brandstofverbruik mogelijk is door gebruik te maken van innovatieve technologieën.

In het rapport ‘HDV Marine Insights’ beschrijft ETI drie technologieën die deze reductie in brandstofverbruik teweeg kunnen brengen: efficiëntere aandrijfsystemen, systemen die restwarmte terugwinnen en flettner rotors (cilindrische rotors).

ETI stelt dat nieuwe technologieën eerst gedemonstreerd moeten worden voordat ze op grote schaal worden omarmd. Daarom gaat het instituut de voorgestelde technologieën in de aankomende drie jaar testen op zee, om de voordelen aan te tonen.

Emissies vanuit de scheepvaart

De International Maritime Organisation stelt dat emissies vanuit de scheepvaart tot en met 2050 kunnen stijgen met 250 procent, als er geen actie ondernomen wordt.