Mercedes-Benz neemt zijn volledig elektrische vrachtwagen, de Urban eTruck, dit jaar nog in productie. De duurzame truck wordt in kleine oplage geproduceerd en dit jaar nog aan de eindgebruikers geleverd.

Dat meldt Green Cars Congress.

Elektrische vrachtwagen

De elektrische vrachtwagen krijgt een accupakket van 212 kilowattuur, wat resulteert in een actieradius van 200 kilometer. Het batterijpakket is daarnaast modulair, zodat er vermogen toegevoegd of weggenomen kan worden. Met een laadvermogen van 100 kilowatt is het accupakket binnen maximaal drie uur weer volledig opgeladen.

De Urban eTruck werd in September, 2016 voor het eerst gepresenteerd en gooide toentertijd hoge ogen. “We praten momenteel met twintig potentiele klanten en brengen de truck daarom al in kleine oplage op de markt”, zegt Stefan Buchner, hoofd van Mercedes-Benz Trucks, tegenover Green Cars Congress. “We hebben hiermee de eerste stap gezet om de truck in 2020 op commerciële schaal op de markt te brengen.”