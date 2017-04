Thomas de Boer, oprichter van Thoms Aviation, timmert hard aan de weg met zijn duurzame schoonmaakbedrijf voor vliegtuigen, schepen en wagenparken: Thoms Aviation. Bij de oprichting van het bedrijf had de ondernemer duurzaamheid constant in zijn achterhoofd. “We hebben onszelf het doel gesteld om waterverspilling tegen te gaan”, aldus De Boer.

Deze doelstelling wordt sinds de oprichting van het bedrijf in 2013 dubbel en dwars behaald. Per vliegtuig dat Thoms Aviation schoonmaakt, wordt slechts 20 liter water gebruikt. Ter vergelijking: een vliegtuig op de traditionele manier schoonmaken, kost 4.000 liter water en 60 liter shampoo.

“Water is een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Daarom maken wij gebruik van ‘dry wash’”, vertelt De Boer. “Dit schoonmaakmiddel reinigt, polijst en beschermt vliegtuigen, zonder dat we duizenden liters water hoeven te gebruiken. De milieueisen op vliegvelden worden steeds strenger; daar spelen we met dit concept op in.”

Thomas de Boer was onlangs te gast bij DuurzaamBV Radio. Luister hier de podcast terug:

Brandstofbesparing

Het gebruik van dry wash brengt nog een ander belangrijk voordeel met zich mee: het leidt tot brandstofbesparing bij vliegtuigen. “De dry wash brengt een beschermlaag aan op het vliegtuig, waardoor er geen vuillaagje op het vliegtuig ontstaat”, legt De Boer uit. “Een vuillaagje klinkt misschien onschuldig, maar leidt bij vliegtuigen al snel tot honderden kilo’s extra gewicht. Door de beschermlaag is het vliegtuig dus lichter en verbruikt gemiddeld 1,8 procent minder brandstof, waardoor natuurlijk ook de CO2-uitstoot afneemt. Het is een win-win-win-situatie.”

Buitenland

Die win-win-win-situatie slaat inmiddels aan in zowel het binnen- als het buitenland. “We zijn tegenwoordig actief in Engeland, Turkije en Kroatië. En binnenkort gaan we in Dubai aan de slag”, zegt De Boer. In Nederland is Thoms Aviation verantwoordelijk voor het schoonmaken van de vliegtuigvloot van Corendon en Transavia. Ook de historische vliegtuigen van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg worden door Thoms onder handen genomen

Ook op het gebied van sectoren spreidt Thoms Aviation inmiddels zijn vleugels. De Boer: “We zijn tegenwoordig ook actief in de scheepvaart en de automotive-sector. Zo maken we de auto’s van de gemeente Haarlemmermeer schoon en de taxivloot op Schiphol.”

Faillissement

Het huidige succes van Thoms Aviation was niet altijd even vanzelfsprekend. In 2011 ging het bedrijf kopje onder. De Boer: “Er was toen gewoonweg nog geen vraag naar deze service. Men geloofde niet dat schoonmaken zonder water mogelijk was.”

Toch maakte De Boer in 2013 een doorstart, met exact hetzelfde concept. Sindsdien is het snel gegaan: “We zijn binnen drie jaar uitgebreid naar drie verschillende landen. Tot nu toe doen we de uitbreiding uit eigen cashflow, maar we zijn inmiddels op zoek naar externe investeerders. Het gaat namelijk heel hard nu.”

Bekijk onderstaande video voor een impressie van het dry wash-concept: