Boonstra heeft een 44-tons elektrische truck in gebruik genomen. De elektrische trekker is de eerste in zijn soort, stelt het transportbedrijf. Er zijn al wel elektrische trucks op de markt, maar die bevinden zich in het lagere segment tot 26 ton of mogen de openbare weg niet op.

De truck werd in 2015 al aangeschaft, maar door bepaalde complicaties kon hij nu pas in gebruik worden genomen.

Elektrische truck

De trekker beschikt over een accupakket van 173 kilowattuur, resulterend in een bereik van 130 kilometer. Het accupakket kan 9.000 ladingen en ontladingen doorstaan. “Tegen die tijd zal de techniek op dit gebied alweer sprongen verder zijn”, verwacht Boonstra.

Een ander uniek aspect van de vrachtwagen is dat hij overal opgeladen kan worden, zolang er maar stroom aanwezig is. De techniek die normaal in een laadpaal zit, bevindt zich namelijk in de truck zelf.

Duurzaamheid

Boonstra heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Eerder maakte het transportbedrijf al zijn opslagloodsen al energieneutraal, door gebruik te maken van zonnepanelen en aardwarmte. Daarnaast werden de chauffeurs van Boonstra opgeleid om zo zuinig mogelijk te rijden.