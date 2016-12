‘Volkswagen brengt elektrische microbus op de markt’

Volkswagen brengt een elektrische microbus op de markt met een verwachte actieradius van 500 kilometer en zelfrijdende mogelijkheden. Het voertuig bouwt verder op de technologie van de elektrische Budd-e conceptauto (zie foto).

Dat meldt Autocar, naar aanleiding van gesprekken met anonieme bronnen binnen Volkswagen. Volkswagen heeft de geruchten echter nog niet bevestigd.

Elektrische microbus

Volgens Autocar wordt de microbus, die plaats biedt voor zeven passagiers, één van de vijf elektrische modellen die Volkswagen in de aankomende jaren op de markt brengt. Eerst brengt Volkswagen de ID op de markt, waarvan het concept tijdens de meest recente Paris Motor Show werd gepresenteerd. Deze elektrische auto, met een verwachte actieradius tussen de 400 en 600 kilometer, moet in 2019 van de band rollen.

Budd-e

Volkswagen presenteerde afgelopen januari een conceptversie van de Budd-e op de CES 2016 in Las Vegas. Het was echter onzeker of deze ooit op de markt zou verschijnen. Ook nu is het nog steeds de vraag of de elektrische microbus die Autocar beschrijft de Budd-e is, of een nieuwe elektrische microbus.