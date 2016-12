Exploitatie van laadpalen heeft nu een business case

PitPoint heeft de door MRA-E georganiseerde aanbesteding gewonnen voor de exploitatie van 360 bestaande publieke laadpalen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

De gunning aan PitPoint markeert een mijlpaal, meldt MRA-E in een persbericht. Het bedrijf gaat betalen voor het exploitatierecht. “Dat is voor het eerst, en het laat zien dat laadpaalexploitanten vertrouwen hebben in de ontwikkeling van het elektrisch rijden.”

MRA-E gaat de inkomsten uit het exploitatierecht inzetten voor nieuwe projecten en innovaties die elektrisch rijden stimuleren.

Laadpalen

Afgelopen zomer won PitPoint ook al een door MRA-E georganiseerde aanbesteding voor het plaatsen en beheren van 1.200 laadpalen. Een dergelijke aanbesteding, waarbij naast het beheer en onderhoud ook laadpalen moesten worden geplaatst, vraagt nog wel een bijdrage van de overheid. Toch zijn ook daar de kosten voor de overheid in een jaar gehalveerd.

De 360 bestaande publieke laadpalen die PitPoint gaat exploiteren, staan verspreid over een kleine zestig gemeenten in de drie provincies. De laadpalen zijn de afgelopen jaren geplaatst door stichting e-laad en worden tot 31 december beheerd door EVnetNL.

Omdat het contract afloopt, hebben de betrokken gemeenten ervoor gekozen de palen onder te brengen bij projectbureau MRA-E en gezamenlijk aan te laten besteden. Zo kostte de aanbesteding de gemeenten niets en kon een aantrekkelijk schaalvoordeel worden bereikt.

Schaalvoordeel

“Juist dat schaalvoordeel heeft ervoor gezorgd dat PitPoint wil betalen voor het exploitatierecht”, zegt projectmanager MRA-E Maarten Linnenkamp. “Als elke gemeente een aparte aanbesteding had gedaan, was dat zeker niet gelukt. De succesvolle aanbesteding bewijst dat het loont wanneer overheden samen optrekken.”

Binnen MRA-E investeren overheden en marktpartijen samen in een publieke laadinfrastructuur. Zo dragen marktpartijen bij aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen, terwijl de overheid helpt om de markt op gang te brengen. Dit met het vooruitzicht dat de overheid minder hoeft te investeren naarmate de markt voor elektrisch rijden groeit.

Linnenkamp verwacht dat de overheid binnen afzienbare tijd niet meer hoeft bij te springen. “Het moment dat er een positieve business case is voor de exploitatie van nieuwe laadpalen is afhankelijk van de groei van het aantal elektrische auto’s, maar komt snel dichterbij.”

Business case

Volgens Linnenkamp is de gunning van de aanbesteding aan PitPoint een duidelijk signaal, “want die laat zien dat de business case voor de exploitatie van bestaande palen inmiddels positief is. Het is voor het eerst dat een marktpartij kan betalen voor het exploitatierecht en dat dit MRA-E geld oplevert.”

MRA-E is in 2012 gestart als project om elektrisch vervoer in de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren. Inmiddels is het projectgebied uitgebreid naar heel Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. MRA-E realiseert oplaadinfrastructuur, stimuleert elektrisch rijden en zorgt voor kennisdeling. Samenwerking tussen markt en overheid staat daarbij centraal.