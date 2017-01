Faraday Future onthult langverwachte EV

Faraday Future heeft zijn langverwachte elektrische productieauto gepresenteerd op een exclusief event, voorafgaand aan de Consumer Electronics Show (CES) 2017 in Las Vegas. De zogeheten FF 91 heeft het vermogen van een sportauto, de luxe van een passagiersauto en een schare aan intelligente functies.

Dat meldt Electric Cars Report.

Faraday Future accepteert vanaf nu reserveringen voor de FF 91, die begin 2018 in productie wordt genomen. Over de prijs van de luxeauto is nog niets bekend gemaakt.

Elektrische auto

De FF 91 van Faraday Future onderscheidt zich onder andere door zijn hoge prestaties. De futuristische auto is uitgerust met een elektromotor met een piekvermogen van 1050 paardenkracht. Hiermee accelereert het racemonster van 0 naar 100 kilometer in slechts 2,39 seconden.

Daarnaast is de elektrische auto uitgerust met een accupakket van 130 kilowatt, wat hem een actieradius van meer dan 600 kilometer geeft. Faraday Future claimt een batterij met de hoogste energiedichtheid ter wereld te hebben, die het in samenwerking met LG Chem ontwikkelde.

Zelfrijdende auto

De elektrische auto maakt gebruik van 10 HD-camera’s, 13 radars en 12 ultrasonische sensoren om autonoom rijden mogelijk te maken.

Intelligente functies

De FF 91 is uitgerust met een serie aan intelligente functies. Zo zijn de deuren van de auto uitgerust met sensoren, zodat ze niet te ver open gaan of contact maken met omringende obstakels. De auto is daarnaast in staat om de eigenaar te herkennen als hij/zij komt aangelopen. De auto maakt dit kenbaar door middel van het lichtsysteem en is in staat om de deuren automatisch te openen als de bestuurder eraan komt, door middel van gezichtsherkenningstechnologie. Faraday Future is daarmee de eerste auto ter wereld die geen sleutel nodig heeft.

De gezichtsherkenningstechnologie gaat verder dan alleen het herkennen van de bestuurder. Faraday Future stelt dat de technologie in staat is om gezichtsuitdrukking te herkennen en creëert vervolgens een sfeer die hierbij past, door gebruik te maken muziek, temperatuur, geur en stoelmassages.

Het intelligente lichtsysteem wordt daarnaast ingezet om andere verkeersdeelnemers ervan op de hoogte te stellen als de FF 91 autonoom aan het rijden is.

Problemen

Voorafgaand aan de lancering van de FF 91 kampte Faraday Future met veel problemen. Zo werd de bouw van de fabriek in Nevada stil gelegd en bleek geldschieter LeEco met financiële problemen te kampen.

Bekijk de onthulling en presentatie van de FF 91 hier: