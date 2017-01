Ford onthult 7 (!) nieuwe elektrische modellen

Ford heeft zeven van de dertien elektrische modellen gepresenteerd die de fabrikant de aankomende vijf jaar op de markt brengt. Van een plug-in hybride Transit Custom (zie foto) naar een hybride versie van de F-150 pick-up en een nieuwe, volledig elektrische SUV met een actieradius van bijna 500 kilometer.

Dat meldt Ford in een persbericht.

Elektrische auto’s

Met maar liefst dertien elektrische modellen in de pijplijn zet Ford hoog in op elektrisch vervoer. De autofabrikant investeert tot en met 2020 dan ook $ 4,5 mrd in elektrische voertuigen. Ongeveer $ 700 mln komt ten goede aan de uitbreiding van de assemblagefabriek in Flat Rock, Michigan, waar zelfrijdende en elektrische voertuigen ontwikkeld zullen worden. Dit zorgt voor ten minste zevenhonderd nieuwe banen.

Mark Fields, CEO van Ford, in het persbericht: “Deze investeringen en uitbreiding van de line-up van elektrische auto’s is in lijn met onze visie dat elektrische voertuigen in de aankomende vijftien jaar populairder zullen worden dan benzine- en dieselauto’s.”

De zeven elektrische modellen die Ford heeft aangekondigd zijn:

Een compacte, volledig elektrische SUV die in 2020 op de markt komt, met een verwachte actieradius van bijna 500 kilometer.

Een hybride en volledig zelfrijdende Ford Fusion die wordt ingezet als deeltaxi in de Verenigde Staten.

Een hybride variant van de F-150 pick-up truck, die in 2020 op de markt verschijnt in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten.

Een hybride versie van de iconische Mustang, uitgerust met een V8-motor, die in 2020 op de markt verschijnt.

Een plug-in hybride Transit Custom, beschikbaar in 2019.

Twee hybride politieauto’s.

Draadloos laden

Ford zet niet alleen groots in op elektrische auto’s. Ook qua diensten op het gebied van elektrisch vervoer werkt Ford aan verschillende initiatieven. Zo is Ford onderdeel van een consortium van verschillende grote autofabrikanten, dat in de aankomende jaren een snellaadnetwerk in Europa gaat realiseren. In eerste instantie worden er vierhonderd laadstations gerealiseerd. In 2020 moet het netwerk zijn uitgebreid met duizenden stations.

Daarnaast start Ford een pilot met technologie voor draadloos laden van elektrische auto’s. Het opladen van een elektrische auto moet hiermee net zo gemakkelijk worden als het parkeren ervan.