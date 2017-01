Elon Musk, CEO van Tesla, liet onlangs doorschemeren dat hij een tweede Gigafactory in Europa wil bouwen. Vier Nederlandse regio’s willen niets liever dan de megafabriek naar hun regio halen. Noord-Nederland presenteert zich, op advies van minister Kamp van Economische Zaken, als één gebied in deze concurrentiestrijd.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Concurrentie

“Vooropgesteld, uiteindelijk kiest Tesla natuurlijk zelf”, zegt Henk Brink (VVD), Gedeputeerde van Drenthe, tegenover het Dagblad van het Noorden.

„Ik denk niet dat ze Nederland in Californië kunnen vinden op de kaart, laat staan Drenthe of Coevorden. Dus wat we moeten doen is met een mooie propositie komen namens Noord-Nederland. Dat is wat Kamp ons heeft gezegd. Ik heb deze week nog contact met hem gehad, omdat hij van mijn club (VVD, red.) is. Maar ik voer zo’n gesprek namens Noord-Nederland. Dus ook namens Groningen en Friesland.”

De concurrentie is echter groot. Alleen in Nederland hebben naast Noord-Nederland ook Rotterdam, Noord-Brabant en Limburg al interesse getoond om de Gigafactory van Tesla eventueel naar Nederland te halen. Brink benadrukt echter tegenover het Dagblad van het Noorden dat het verre van zeker is dat Tesla’s Gigafactory überhaupt naar Nederland komt: “We zijn in beeld, maar moeten het verhaal niet groter maken dan het is.”

Tesla

Tesla heeft de ambitie uitgesproken om 500.000 elektrische auto’s per jaar te gaan produceren. Voor het behalen van deze doelstelling werd eerder al het Duitse Grohmann Engineering overgenomen.

De eerste Gigafactory (zie foto), te vinden in Nevada, Verenigde Staten, heeft nog steeds niet zijn maximale capacititeit bereikt. In 2020 zal deze fabriek jaarlijks 35 gigawattuur aan batterijen gaan produceren, stelt Tesla.