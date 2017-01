ChargePoint onthult snellaadstation van 400 kW

ChargePoint, ontwikkelaar van laadstations voor elektrische auto’s, heeft een snellaadstation met een vermogen van 400 kilowatt onthuld. Het laadstation is in staat om binnen 15 minuten honderden kilometers bij te laden.

Het zogeheten ChargePoint Express Plus-station is in staat om maximaal laadvermogen te leveren aan huidige elektrische auto’s, bussen en trucks en EV’s die in de aankomende tien jaar op de markt verschijnen, zoals de Tesla Model 3.

Dat meldt ChargePoint in een persbericht.

Elektrische auto’s

ChargePoint stelt dat elektrische auto’s met een actieradius van meer dan 300 kilometer de norm worden en de verkoop ervan naar een hoger niveau zullen tillen. Deze auto’s hebben zeer snelle laadstations nodig, meldt ChargePoint.

“Express Plus ondersteunt ChargePoint’s visie op de toekomst van laadstations: snel, schaalbaar en zeer efficiënt”, zegt Pasquale Romano, CEO van ChargePoint, in het persbericht. “De introductie van Express Plus faciliteert een toekomst van volledig elektrisch reizen.”

ChargePoint Express Plus is in juli 2017 beschikbaar.

Snellaadstations

Vorige maand maakten verschillende autofabrikanten bekend dat ze gezamenlijk een snellaadnetwerk in Europa gaan realiseren. De geplande vierhonderd laadstations krijgen een vermogen van 350 kilowatt.

Elon Musk kondigde onlangs snellere Superchargers voor Tesla’s aan. Hoe groot het vermogen van deze snelladers wordt, wilde hij niet zeggen. Wel noemde hij 350 kilowatt ‘kinderspeelgoed’.