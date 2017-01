Volkswagen heeft een volledig elektrische microbus, de zogeheten I.D. Buzz, gepresenteerd op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. Het elektrische conceptmodel heeft een actieradius van 600 kilometer.

Dit meldt Volkswagen in een persbericht.

Elektrische auto’s

Het conceptmodel van Volkswagen is onderdeel van de doelstelling om in 2025 één miljoen elektrische auto’s per jaar te verkopen. Dr. Herbert Diess, bestuursvoorzitter van Volkswagen, in het persbericht: “We willen e-mobility de nieuwe kerntaak van Volkswagen maken. De nieuwe e-Golf heeft bijvoorbeeld al een vijftig procent grotere elektrische actieradius dan zijn voorganger. Vanaf 2020 introduceren we de I.D.-familie, een nieuwe generatie volledig elektrische en volledig verbonden auto’s voor een miljoenenpubliek.”

Bekijk de presentatie van de elektrische microbus hier:

Tijdens de Paris Motor Show van afgelopen oktober presenteerde Volkswagen al het eerste model in deze I.D.-familie: een elektrische personenauto met een actieradius van 600 kilometer. Deze moet in 2020 op de markt verschijnen.

Elektrische microbus

De I.D. Buzz heeft een laadvermogen van 150 kilowatt, waarmee het binnen een half uur bijna 500 kilometer kan bijladen. De microbus kan worden bijgeladen via een laadstation of via inductie (draadloos laden, red.).

De I.D. Buzz beschikt daarnaast over technologie voor autonoom rijden. De zogeheten I.D. Pilot-modus is volgens Volkswagen in staat om vanaf 2025 volledig autonoom te rijden. De bestuurdersstoel van de I.D. Buzz kan dan worden omgedraaid, zodat de bestuurder met andere passagiers kan praten.