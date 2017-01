Ex-leden van het Solar Team van de Technische Universiteit Eindhoven overwegen om een commerciële auto op de markt te brengen.

Dat meldt Tweakers.net.

Zonneauto

Het Solar Team Eindhoven is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Stella en de Stella Lux: auto’s die volledig op zonne-energie rijden. Een aantal ex-leden van het team heeft nu het bedrijf Atlas Technologies opgericht. Een van de plannen van het kersverse bedrijf is het op de markt brengen van een commerciële zonneauto.

"Het is onze missie om de wereld aan een zonneauto te helpen. Op dit moment onderzoeken wij wat de beste manier is om dat doel te bereiken", zegt Hoefsloot, medeoprichter van het bedrijf, tegenover Tweakers. "Dat kan via het fabriceren van onderdelen of het zelf uitbrengen van een auto. De uiteindelijke keuze hangt af van wat ons het snelst bij ons doel brengt."

Hoefsloot stelt tegenover Tweakers dat het bedrijf expertise heeft in technieken om een lichte auto te maken. Het bedrijf kan daarnaast bijvoorbeeld gekromde zonnepanelen maken die geschikt zijn voor auto’s. Wel benadrukt hij dat de overgang naar elektrische auto’s en zonneauto’s nog erg langzaam verloopt: "In Nederland hebben we de nodige industrie om dit soort auto's te maken, we moeten er gewoon met z’n allen de schouders onder zetten."

World Solar Challenge

Het Solar Team Eindhoven won in 2015 de World Solar Challenge met de zonneauto Stella. Eerder kondigde het Solar Team Eindhoven al aan dat het de Stella Lux, de gezinsuitvoering van de zonneauto, beschikbaar wil maken voor een groter publiek. Het ging hiervoor een samenwerking aan met Eneco.