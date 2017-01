‘Alle Bentleys vanaf 2018 aan de stekker’

Bentley brengt alle toekomstige modellen ook als plug-in hybride versie op de markt.

Dat meldt Wolfgang Duerheimer, CEO van het automerk, tegenover Automotive News.

Plug-in hybride

“Plug-in hybride auto’s worden vaak gezien als tijdelijke oplossing; iets dat verdwijnt wanneer volledig elektrische auto’s de markt overnemen. Ik geloof echter dat plug-in hybrides het beste van twee werelden bieden”, zei Duerheimer tijdens een speech op het Automotive News World Congress in Detroit, Verenigde Staten.

Duerheimer ziet plug-in hybrides als de perfecte oplossing voor klanten die hun voertuigen in het centrum van steden willen gebruiken, waar benzine- en dieselauto’s in de nabije toekomst verboden zullen worden. Daarnaast zijn plug-in hybride auto’s in staat om lange afstanden af te leggen. Duerheimer stelt dat dit bij volledig elektrische auto’s nog niet het geval is. “Ik denk dat de verbrandingsmotor nog lange tijd in ons midden blijft.”

Bentley

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Bentayga (zie foto) het eerste model van Bentley dat als plug-in hybride model op de markt verschijnt. De verwachting is dat dit model in 2018 het licht ziet.