TU/ecomotive presenteert bio-based conceptauto

TU/ecomotive, een studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft zijn vierde elektrische conceptauto van de toekomst gepresenteerd: Lina. De auto is gemaakt van duurzaam en lichtgewicht materiaal: bio-composieten.

Dat meldt TU/ecomotive in een persbericht.

Duurzame conceptauto’s

“We bouwen met Lina voort op waar we met onze vorige conceptauto’s waren gebleven”, zegt Quinten Oostvogel, teammanager van TU/ecomotive tegenover DuurzaamBedrijfsleven. TU/ecomotive presenteerde in 2014 Isa, een elektrische tweepersoons stadsauto met een enorm hoge efficiëntie. In 2015 werd Nova gepresenteerd, een modulair opgebouwde auto, waarbij zelfs het accupakket modulair was.

Oostvogel: “Met Isa hadden we een conceptauto gebouwd die tijdens het rijden erg efficiënt was. Met Nova richtten we ons juist op het verlengen van de levensduur van auto’s en de recycling ervan. Met Lina focussen we ons nu op het verduurzamen van de productiefase van auto’s.”

Duurzame productie

Oostvogel stelt dat de auto-industrie grote slagen kan maken op dit gebied: “Autofabrikanten maken auto’s tegenwoordig steeds lichter. Dit om aan de strengere eisen te voldoen op het gebied van CO2-uitstoot. Staal wordt daarom steeds vaker vervangen door lichtere materialen als carbon en aluminium.”

Het kost echter veel energie om deze materialen te vervaardigen, stelt Oostvogel. De CO2-besparing die wordt gewonnen door het lichter maken van auto’s, wordt dus eigenlijk al tenietgedaan in de productiefase. Oostvogel: “Met Lina willen we laten zien dat lichtgewicht auto’s ook met duurzame materialen geproduceerd kunnen worden.”

Bio-based auto

Lina is een elektrische stadsauto, met ruimte voor vier personen, die slechts 225 kilo weegt. Dit komt omdat de auto voor het overgrote deel bestaat uit bio-composiet. Dit is een materiaal dat dezelfde structuur heeft als koolstofvezel, maar voor 90 procent uit biologische grondstoffen is vervaardigd.

Het voornaamste bestandsdeel van het bio-composiet is vlas, een plant met stugge vezels. De plant haalt daarnaast zelf al CO2 uit de lucht. Hierdoor is de conceptauto van TU/ecomotive zelfs voor zijn productie al verantwoordelijk voor CO2-reductie.