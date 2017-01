Het Imperial College London test samen met duurzaam energiebedrijf 10:10 de haalbaarheid van zonnepanelen langs treinsporen, die direct energie leveren aan treinen.

Dat meldt Imperial College London in een persbericht.

Duurzame energie

Network Rail, de Britse railinfrastructuurbeheerder, investeert momenteel miljarden euro’s in het elektrificeren van treinlijnen in het Verenigd Koninkrijk. Deze trend, in combinatie met de opwekking van duurzame energie, kan leiden tot een grote reductie in CO2-uitstoot door treinvervoer.

In veel rurale gebieden is het elektriciteitsnet echter niet in staat om de piek in opwekking van duurzame energie en de piekvraag van treinen te verwerken.

Zonne-energie

Om dit probleem te ondervangen, werkt Imperial College London aan een uniek plan, waarbij zonnepanelen direct verbonden worden aan de stroomkabels die energie leveren aan treinen. Op deze manier wordt het elektriciteitsnet dus omzeild, zodat de zonnepanelen energie kunnen leveren wanneer de vraag het hoogst is. Een dergelijke constructie wordt momenteel nergens ter wereld toegepast.

Testfase

Het zogeheten Renewable Traction project start op 1 februari 2017. Aan het einde van het jaar hoopt het onderzoeksteam de eerste resultaten van de testfase kenbaar te maken.