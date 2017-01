Parijs gaat fietsinfrastructuur fors uitbreiden

Parijs is van plan om de infrastructuur voor fietsers fors uit te breiden en te verbeteren. Dit om de toenemende luchtvervuiling in de binnenstad tegen te gaan.

Dat meldt Reuters.

Fietsverkeer

Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs, kondigde onlangs bijvoorbeeld de aanleg van een tweerichtingsfietspad aan, met een lengte van 4 kilometer. Het fietspad wordt aangelegd langs de Rue de Rivoli en zal de Place de la Bastille en de Place de la Concorde met elkaar verbinden.

De burgemeester stelde daarnaast dat het oppervlak van de fietspaden in Parijs per 2020 verdubbeld moet zijn om het aantal auto’s in de binnenstad terug te dringen. Hidalgo: “Het klimaat is de eerste prioriteit en minder auto’s betekent minder vervuiling; 2017 wordt het jaar van de fiets.”

Verbod op auto’s

Parijs gaat daarnaast particuliere auto’s weren uit het Place du Carrousel du Louvre, een van de drukst bezochte delen van de stad.

Luchtvervuiling

In december kampte Parijs met een piek in luchtvervuiling. Door koude en windstille weersomstandigheden bleven de uitstootgassen van het verkeer boven de stad hangen. Om dit probleem het hoofd te bieden, konden inwoners meerdere dagen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer in de Franse hoofdstad.