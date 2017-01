John Zimmer en Logan Green, oprichters van autodeelplatform Lyft, pleiten voor de massale adoptie van slimme rijstroken, om het toenemende aantal voertuigen op de Amerikaanse wegen het hoofd te bieden.

De oprichters van Lyft beschrijven hun visie in een recent gepubliceerde blogpost.

Slimme rijstroken

Met slimme rijstroken doelen de oprichters van Lyft op rijstroken die alleen toegankelijk zijn voor voertuigen met drie of meer inzittenden. Voertuigen met minder dan drie inzittenden kunnen enkel tegen betaling gebruik van deze rijstroken.

Volgens Zimmer en Green zorgt een grootschalige implementatie van dergelijke rijstroken ervoor dat forenzen worden aangespoord om gezamenlijk te reizen, wat leidt tot een forse reductie in verkeer en CO2-uitstoot.

De oprichters van Lyft halen een recent onderzoek van de Massachussets Institute of Technology (MIT) aan, waaruit bleek dat deelauto’s het aantal auto’s op de wegen van New York met 75 procent kunnen terugdringen.

Inefficiënt rijgedrag

Zimmer en Green stellen in hun blogpost dat Amerikanen momenteel zeer inefficiënt gebruik maken van hun voertuigen. “Amerikanen spenderen jaarlijks gezamenlijk $ 1.000 mrd aan autobezit, terwijl een gemiddelde auto slechts 4 procent van de tijd in gebruik is. Dat is zonde, want overmatig verkeer is slecht voor de economie, het milieu en onze mentale gesteldheid.”

De oprichters van Lyft stellen daarnaast dat er momenteel op een verkeerde manier wordt omgegaan met de toenemende hoeveelheid verkeer. “We gaan momenteel uit van de onware theorie dat het verbreden van wegen de beste manier is om dit probleem te bestrijden. Onderzoek wijst echter uit dat het tegenovergestelde waar is.”

Investeringen

Om deze slimme rijstroken massaal te realiseren, is volgens Zimmer en Green een investering van $ 3.600 mrd nodig. Een enorm bedrag, maar de oprichters van Lyft stellen dat deze investeringen zich vanzelf terug betalen: “Vanuit een economisch perspectief is dit een no-brainer. Op de korte termijn zorgt het voor miljoenen extra banen. En op de lange termijn levert een dergelijke investering zelfs geld op.”