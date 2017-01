Voor Arnold Schwarzenegger bleek het een droom die uitkomt: een volledig elektrisch off-road voertuig. De acteur en ex-gouverneur van Californië was dan ook aanwezig bij de presentatie van het prototype van een volledig elektrische Mercedes G- 350 d, ontwikkeld door Kreisel Electric.

Dat meldt Kreisel Electric in een persbericht.

Elektrische Mercedes G-klasse

De elektrische Mercedes G 350 d heeft een accupakket van 80 kilowattuur, resulterend in een elektrische actieradius van 300 kilometer op een volle batterij. Daarnaast heeft de batterij slechts 25 minuten nodig om voor 80 procent op te laden. Het accupakket vervangt de verbrandingsmotor, waardoor Kreisel Electric verder geen aanpassingen hoefde te maken aan het interieur en de prestaties van de auto.

De elektrische auto heeft een maximumsnelheid van 183 kilometer per uur en accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 5.6 seconden.

Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger rijdt al jaren in een Mercedes G-klasse en kwam samen met Kreisel Electric op het idee om er een duurzame en elektrische variant van te maken.

“Dit geweldige off-road voertuig, maar dan schoon en elektrisch? Een droom is werkelijkheid geworden”, zei Schwarzenegger tijdens de presentatie. In de nabije toekomst zal de acteur een testrit maken in de conceptauto.