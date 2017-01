Allego, aanbieder van laadoplossingen, en BMW gaan samenwerken om Nederlandse bedrijven een totaaloplossing te bieden voor het verduurzamen van hun wagenpark.

Dat meldt Allego in een persbericht.

Duurzaam wagenpark

Steeds meer ondernemingen willen duurzame mobiliteit, maar missen vaak een totaaloplossing, stelt Allego. Daarom biedt het bedrijf samen met BMW een totaalpakket aan, van elektrische auto’s, laadinfrastructuur en services.

BMW zal in deze samenwerking de elektrische auto’s leveren, terwijl Allego de laadinfrastructuur en service voor zijn rekening neemt. Beide partijen willen op deze manier de overstap naar elektrisch vervoer vergemakkelijken.

Ondernemingen die de overstap naar elektrisch vervoer maken, worden daarnaast voorzien van online tools. Hiermee krijgen ze inzicht in de laadpatronen van hun wagenpark en de total cost of ownership.

Totaaloplossing

“We merken steeds vaker dat ondernemers een totaaloplossing willen, zodat ze gemakkelijk en snel een elektrisch wagenpark kunnen realiseren,” zegt Anja van Niersen, CEO van Allego. “Aangezien we in Duitsland al langer samenwerken met BMW, was dit een logische stap in onze samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst samen met BMW nog meer innovatieve oplossingen kunnen bieden.”