Innovatieve e-scooter maakt opwachting in Amsterdam

Het Duitse Unu Motors introduceert zijn duurzame e-scooter ook op de Nederlandse markt. De emissievrije scooters zijn binnenkort in Amsterdam verkrijgbaar.

Dat meldt Unu Motors in een blogpost.

Elektrische scooter

Unu bracht zijn elektrische scooter in 2014 voor het eerst op de markt. De emissievrije scooter is zo goed als geluidloos en is volgens de makers ‘de meest kosteneffectieve vorm van stedelijke mobiliteit’. Per 100 gereden kilometers is slechts een bedrag van € 0,70 gemoeid.

Dit lage bedrag wordt mede mogelijk gemaakt door de mogelijkheid van de e-scooter om de batterij op te laden met kinetische energie die vrijkomt tijdens het remmen. Daarnaast is de draagbare accu van de scooter op te laden via elk stopcontact. Met andere woorden: eigenaren van de e-scooter van Unu Motors hoeven geen gebruik te maken van een laadpaal of -station.

Amsterdam

Unu laat in een blogpost weten dat het enthousiast is over de introductie van de e-scooter in Amsterdam. Het bedrijf hanteert een businessmodel waarbij geen retailers betrokken zijn. Geïnteresseerden kunnen via de website van Unu een testrit boeken in Amsterdam en op basis daarvan beslissen of ze een elektrische scooter willen aanschaffen.