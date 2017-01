Shell gaat elektrische laadpalen introduceren bij tankstations in verschillende landen. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn als eerste aan de beurt.

Dat meldt John Abbott, director of downstream business bij Shell, tegenover de Financial Times (FT).

Eerder werd al bekend dat Shell elektrische laadpalen overwoog in het Verenigd Koninkrijk.

Elektrische auto’s

Elektrische auto’s worden doorgaans gezien als een bedreiging voor de olie-industrie, maar Abbott stelt dat de transitie decennia in beslag zal nemen. Ondertussen biedt elektrisch vervoer commerciële kansen voor Shell, aangezien eigenaren van elektrische auto’s tijdens het laden op zoek zijn naar een plek om iets te eten of drinken.

Abbott tegenover de FT: “Er zijn een aantal landen waar we laadstations voor elektrische auto’s willen introduceren. De uitrol van laadstations in het Verenigd Koninkrijk zal binnenkort al van start gaan.”

Hoeveel laadstations Shell gaat uitrollen is vooralsnog onbekend.

Energietransitie

Shell hoopt ook een slaatje te kunnen slaan uit andere vervangers van benzine en diesel. Zo is Shell onderdeel van een groot consortium dat fors gaat investeren in waterstof. Daarnaast is Shell partner van ’s werelds grootste producent van ethanol uit suikerriet.

“We onderzoeken op welke manier we onderdeel kunnen zijn van de energietransitie”, zegt Abbott tegenover de FT. “Er is niet één oplossing. Elektrische auto’s, biobrandstoffen en waterstof zullen allemaal hun plaats hebben in de energietransitie.”