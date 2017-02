Huidige, verouderde belastingregels zitten slim gebruik van elektrische auto’s in de weg.

Dat stelt PWC, dat een onderzoek uitvoerde in opdracht van ElaadNL, een kennis- en innovatiecentrum voor het slim opladen van elektrische auto’s.

Elektrische auto’s en de energietransititie

Elektrische auto’s kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het elektriciteitsnet op piekmomenten, door te fungeren als externe batterij. Een goed voorbeeld is Smart Solar Charging in Utrecht, waar lokaal opgewekte zonne-energie wordt gebruikt om elektrische auto’s op te laden.

In het rapport ‘Fiscale barrières voor Smart Charging’ stelt PWC dat het huidige belastingstelsel de opkomst van dergelijk gebruik van elektrische auto’s in de weg zit. Het rapport werd gisteren aangeboden aan Kamerleden van zes politieke partijen, tijdens een verkiezingsdebat over de kansen van elektrisch rijden.

Belastingregels

ElaadNL en PWC stellen dat huidige belastingregels de opkomst van smart charging in de weg zitten, omdat ‘voor het tweerichtingsverkeer op de elektriciteitskabel (opslaan en terugleveren van energie, red.) twee keer energiebelasting betaald moet worden’. Beide partijen pleiten er dan ook voor dat deze belastingregels worden aangepast.

Onoph Caron, directeur van ElaadNL, in een persbericht: “Het is niet uit te leggen dat innovatieve projecten zoals in Lombok, waarin Nederland wereldwijd vooroploopt, ontmoedigd worden door de verouderde belastingregels. Door Smart Charging kunnen we straks allemaal rijden op zon en wind en voorkomen we miljardeninvesteringen in de verzwaring van stroomnetten. Dat moeten we belonen, niet straffen. Wij stellen daarom voor om de belasting op het op- en ontladen van elektrische auto’s niet langer dubbel te heffen.’’