Elektrisch vliegen: 4 belangrijke ontwikkelingen

Waar bij wegtransport de transitie naar elektrisch vervoer in volle gang is, is de luchtvaart nog steeds volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Toch zijn er al verschillende bedrijven die een elektrisch vliegtuig in ontwikkeling hebben, wat perspectief en hoop biedt voor de toekomst. DuurzaamBedrijfsleven.nl zet vier belangrijke ontwikkelingen op een rijtje.

Siemens vestigt wereldrecord

Siemens vestigde onlangs een wereldrecord op het gebied van opstijgen. Het elektrische vliegtuig Extra 330LE, met ruimte voor twee passagiers, behaalde een hoogte van 3.000 meter binnen 4 minuten en 22 seconden. Dat is ruim een minuut sneller dan het vorige record.

Volgens Siemens is dit een belangrijke ontwikkeling, omdat het een grote stap voorwaarts betekent in de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen die op commerciële schaal ingezet kunnen worden. Siemens verwacht in 2030 een elektrisch vliegtuig klaar te hebben dat honderd passagiers over een afstand van duizend kilometer kan vervoeren.

Het sloot hiervoor een overeenkomst met Airbus.

Airbus en de vloot van vliegende taxi’s

Airbus ontwikkelt niet alleen een elektrisch vliegtuig met Siemens. Het heeft namelijk ook vliegende taxi’s in ontwikkeling, die volledig elektrisch en autonoom zijn. Het bedrijf wil aan het einde van dit jaar al een prototype gereed hebben.

“Honderd jaar geleden werd ondergronds vervoer werkelijkheid in steden. Nu hebben we de technologie in handen om het luchtruim op te zoeken”, zei Tom Enders, CEO van Airbus, onlangs tijdens een tech-conferentie in München.

NASA en de 18 elektromotoren

NASA opende vorige jaar een nieuw testcentrum, met als doel om vliegtuigen met elektrische aandrijving werkelijkheid te maken. In het centrum, genaamd Electric Aircraft Testbed (NEAT) worden systeem voor elektrische aandrijving ontwikkeld. NASA verwacht in de toekomst systemen met een vermogen van meer dan 20 megawatt te ontwikkelen.

In 2015 presenteerde de ruimtevaartorganisatie al een conceptversie van een elektrisch-hybride vliegtuig. Dit toestel is voorzien van maar liefst 18 elektromotoren in de vleugels.

Solar Impulse en zonne-energie

De Solar Impulse 2 maakte in 2016 een reis rond de wereld op zonne-energie. Het elektrische vliegtuig werd ontwikkeld door de Zwitser Bertrand Piccard.

Piccard verwacht dat elektrische passagiersvliegtuigen over tien jaar werkelijkheid zijn. “Over tien jaar bestaan er elektrische vliegtuigen die vijftig mensen over kleine afstanden kunnen vervoeren”, zei de oprichter van Solar Impulse onlangs in een briefing aan IATA Airlines. “Vijf jaar geleden was schone technologie automatisch ook duurder, maar dat is allang niet meer het geval. Als het doel is om winst te maken en banen te creëren, dan is de kolenindustrie niet meer toereikend.”