Nuon en Vattenfall maken wagenpark elektrisch

Nuon en moederbedrijf Vattenfall gaan de komende vijf jaar meer dan 3.500 personenauto’s en bedrijfswagens vervangen door elektrische modellen. Dit als onderdeel van hun ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Dat meldt Nuon in een persbericht.

Elektrische auto’s

"We helpen onze klanten al om elektrisch te rijden met onze laadpunten. Nu we ook met ons eigen wagenpark overschakelen, kunnen we niet alleen bijdragen aan het verder terugbrengen van CO2-uitstoot in Europa, maar willen we ook een voorbeeld zijn voor andere bedrijven", zegt Martijn Hagens, COO van Nuon, in het persbericht.

Nuon en Vattenfall starten deze maand al met de duurzame transformatie van hun wagenparken. In de aankomende vijf jaar worden steeds meer voertuigen vervangen, van personenauto’s tot onderhoudsbusjes. Het gaat om 1.700 voertuigen in Zweden, 1.100 in Duitsland en 750 in Nederland.

Betaalbare batterijen en grotere actieradius

Hagens stelt dat de tijd rijp is voor elektrisch vervoer: "De basis om succesvol te kunnen zijn ligt er al grotendeels. Elektrisch rijden is aanzienlijk goedkoper dan fossiel en we bouwen mee aan een betrouwbare laadinfrastructuur in Europa. De trend naar betaalbaarder batterijen met een grotere actieradius is daarnaast al ingezet. Wij geloven dan ook dat de tijd rijp is voor deze verandering.”

Tegelijkertijd zijn er echter nog obstakels die overbrugd moeten worden. Hagens: “Elektrische auto's vragen nog wel steeds om een forse financiële investering. En als je kijkt naar bedrijfswagens, dan is daar op dit moment nog niet genoeg keuze. Strengere CO2- eisen in Europa zouden autofabrikanten het vertrouwen kunnen geven dat het verder ontwikkelen van elektrische auto's de toekomst heeft. Hopelijk met marktgroei en een ruimere keuze in auto's, tegen lagere prijzen, tot gevolg."