20 procent van nieuwe bussen in China is elektrisch

China timmert de laatste tijd hard aan de weg op het gebied van duurzame energie en mobiliteit. In 2016 werden maar liefst 115.700 elektrische bussen verkocht in het land, goed voor een marktaandeel van ongeveer 20 procent.

Dit meldt Cleantechnica.

Elektrische bussen

De meeste elektrische bussen werden verkocht door het bedrijf Yutong, met 21.428 exemplaren. BYD, dat ook internationaal furore maakt, wist 14.903 elektrische bussen in China te slijten.

China is absolute wereldleider op het gebied van elektrische bussen. In 2015 reden er al ruim 170.000 elektrische bussen rond in China. Dat is 98 procent van het wereldwijde aantal elektrische bussen, stelt Cleantechnica.

Elektrische auto’s en duurzame energie

China komt de laatste tijd positief in het nieuws als het gaat om duurzame energie en mobiliteit. Zo verdubbelde in 2016 het totaalvermogen aan zonne-energie in het Aziatische land. Ook de verkoop van elektrische auto’s steeg fors, met 50 procent.

Eerder maakte China bekend dat het tot en met 2020 $ 361 mrd beschikbaar stelt voor duurzame energie. Ook werd de geplande bouw van 104 kolencentrales geschrapt.