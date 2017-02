INFOGRAPHIC: Prijs van batterijen keldert in rap tempo

De prijs voor batterijen van elektrische auto’s keldert in 2020 naar slechts $ 100 per kilowattuur. Kort daarna daalt de prijs zelfs naar $ 80 per kilowattuur.

Dat meldt Green Cars Report, naar aanleiding van onderzoek van WardsAuto.

Deze daling in de prijs van batterijen zou een cruciale mijlpaal betekenen in de opkomst van elektrische auto’s, omdat ze op dat moment qua prijs kunnen concurreren met diesel- en benzineauto’s.

Elektrische auto

Voordat elektrische auto’s grootschalig omarmd worden, moet de prijs omlaag. Met de Opel Ampera-e is de eerste stap in die richting inmiddels gezet. Een belangrijk onderdeel van de totaalprijs van elektrische auto's is de prijs van de batterij. Die daalt in de laatste jaren drastisch. Waar de prijs in 2010 nog $ 1.000 per kilowattuur was, ligt die prijs nu op $ 227.

Bron: McKinsey

WardsAuto stelt, naar aanleiding van een expertpanel tijdens de CES 2017 in Los Angeles, dat die prijs in de aankomende jaren blijft kelderen, naar $ 100 per kilowattuur in 2020. Dit zou betekenen dat de aanschafprijs van een Chevrolet Bolt, die momenteel een prijskaartje van $37,495 heeft, met $ 4.000 naar beneden zou gaan.