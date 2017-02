Onderzoekers ontwikkelen circulaire autobanden

Een team van onderzoekers aan de University of Minnesota heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om autobanden te maken van natuurlijke producten als bomen, gras en graan.

Een rapport over de nieuwe technologie werd gepubliceerd in de American Chemical Society's ACS Catalysis, een wetenschappelijk tijdschrift over chemische wetenschappen. Dat meldt de University of Minnesota.

Hernieuwbare grondstoffen

De onderzoekers ontwikkelden een chemisch proces waarmee isopreen, het hoofdbestandsdeel van rubber voor autobanden, geproduceerd kan worden uit natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen als gras en bomen.

Autobanden worden van oudsher gezien als milieuonvriendelijke producten, omdat ze gemaakt worden van fossiele brandstoffen. De autobanden van de University of Minnesota kunnen dienen als duurzaam alternatief, omdat ze van biomassa gemaakt worden. Volgens het onderzoeksteam zijn de prestaties, kleur en vorm van de duurzame autoband identiek aan die van bestaande autobanden.

Impact

“Isopreen uit biomassa heeft de potentie om de wereldwijde productie van autobanden te verduurzamen”, zegt Frank Bates, professor of chemical engineering & materials science aan de University of Minnesota, in het persbericht. “De nieuwe technologie kan daarnaast een impact hebben op andere producten gebaseerd op rubber.”