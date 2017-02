'Eerste elektrische auto van Volvo in 2019 op de markt'

Volvo Cars zal zijn eerste volledig elektrische auto in 2019 op de markt brengen. In 2018 brengt het daarnaast zijn tweede plug-in hybride voertuig op de markt.

Dat zei Mats Anderson, senior director of electric propulsion systems van Volvo, tijdens het SAE 2017 Hybrid and Electric Vehicle Technologies Symposium in San Diego. Dat meldt Green Cars Congress.

Elektrische auto

Veel is er nog niet bekend over de elektrische auto, maar Anderson stelt dat de elektrische auto een accupakket van 100 kilowattuur krijgt. Afhankelijk van de efficiëntie van de auto, kan dit resulteren in een actieradius van meer dan 450 kilometer.

Volvo heeft als doel om 1 miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben in 2025. Anderson stelde dat Volvo bereid is om dieselvoertuigen deels uit te faseren, om elektrische auto’s ruim baan te geven.

“We zijn toegewijd aan elektrisch vervoer. Er is geen weg meer terug”, stelde Anderson.