‘Deze zomer al vliegende taxi’s in Dubai’

De Roads and Transportation Authority (RTA) van Dubai heeft de eerste test met een vliegende taxi succesvol afgerond. De autonome drone is in staat om passagiers te vervoeren, die op deze manier de verkeersdrukte kunnen omzeilen. De RTA hoopt de vliegende taxi’s deze zomer al in gebruik te nemen.

Dat meldt de Kuwait Times.

Vliegende en autonome taxi’s

De vliegende drones zijn ontwikkeld door het Chinese Ehang en zijn in staat om een snelheid van 100 kilometer per uur te bereiken, op een maximale hoogte van 300 meter.

De drone beschikt over een elektromotor die in staat is om de acht propellers 30 minuten lang aan te drijven. De vliegende taxi heeft ongeveer twee uur nodig om weer op te laden.

“Dit is niet zomaar een prototype”, zegt Matta Al-Tayer, hoofd van de RTA, tegenover de Kuwait Times. “We hebben al een testvlucht gemaakt in het luchtruim boven Dubai.”

Veiligheid

Om veiligheid te garanderen heeft Ehang de zelfvliegende taxi’s zo ontworpen dat ze automatisch landen op de dichtstbijzijnde veilige locatie als er ook maar iets fout gaat op mechanisch gebied.

Transport in Dubai

Dubai heeft in het verleden al bewezen dat het erg innovatief is op het gebied van duurzaam transport.

