De grootste autoshow van het Verre Oosten, Auto Shanghai 2017, werd door verschillende autofabrikanten aangegrepen om elektrische en/of plug-in hybride modellen aan de wereld te presenteren. DuurzaamBedrijfsleven zet de vier indrukwekkendste (concept)auto’s voor je op een rijtje. Tipje van de sluier: Chinese autofabrikanten gooien hoge ogen.

Volkswagen zet vaart achter elektrische toekomst

Na de Volkswagen I.D. en de Volkswagen I.D. Buzz, een elektrisch minibusje, toonde Vokswagen binnen korte tijd zijn derde elektrische auto: de I.D. Crozz. De indrukwekkende elektrische auto is een cross-over utility-voertuig (CUV) dat dient als studiemodel voor toekomstige elektrische auto’s binnen dit segment.

De elektrische auto heeft een topsnelheid van 180 kilometer per uur en een actieradius van 500 kilometer. Gekoppeld aan een laadstation van 150 kilowatt, laadt de batterij binnen 30 minuten voor 80 procent op.

Audi toont imposant studiemodel

De langverwachte elektrische auto van Audi werd tijdens de Auto Shanghai 2017 onthuld: de e-tron Sportback. De elektrische auto dient als conceptmodel voor de e-trons die vanaf 2018 daadwerkelijk op de markt komen.

Audi lijkt in te zetten sportiviteit en kracht in zijn elektrische strategie. De e-tron Sportback beschikt over drie elektromotoren, die een gezamenlijk vermogen van 320 kilowatt hebben. In boost-modus kan dit vermogen zelfs opgevoerd worden naar 370 kilowatt. Het acceleratievermogen is dan ook indrukwekkend: van 0 naar 100 kilometer per uur binnen 4,5 seconden.

BYD maakt meer dan alleen elektrische bussen

We kennen de Chinese autofabrikant BYD vooral van de elektrische bussen die de fabrikant aan Nederland levert. Het bedrijf maakt echter ook elektrische auto’s. Tijdens de Auto Shanghai 2017 werden de Dynasty, een elektrische concept-SUV, en een elektrische en plug-in hybride versie van de Song gepresenteerd.

Elektrische sportauto van Chinese makelaardij

Qoros is een Chinees automerk dat weinig bekendheid geniet in het Westen, maar wel indrukwekkende auto’s bouwt. Zo heeft het automerk de Qoros 3 Q-Lectriq in zijn portefeuille, een elektrische sedan met een actieradius van 350 kilometer.

Tijdens de Auto Shanghai 2017 werd de Model K-EV gepresenteerd: een elektrische sportauto die in 2019 al in productie genomen wordt.